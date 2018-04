column 'Mogen mijn kinderen alsjeblieft het jon­ge­ren­kloos­ter in?'

7 april Mag ik mijn kinderen hier alsjeblieft heenbrengen? Morgen, of vandaag nog? Dat was wat ik dacht toen ik las dat in Diepenveen het eerste jongerenklooster van Nederland komt. Niet dat mijn kinderen nou zo gelovig zijn, laat staan ikzelf. Maar het idee achter het klooster is niet alleen vanuit religieuze gronden. Ook ongelovige jongeren zijn welkom.