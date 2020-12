Iedereen viert nu een kerst die hij liever niet vierde

Eén keer een kerst zoals je het niet gewend bent, één keer een oud en nieuw, wat is dat op een heel leven? Dat was de vraag die de 84-jarige Bruno de Vries uit Eerbeek stelde. Zijn verhaal rolde over Nederland heen, zijn woede over het gemekker van jongeren, van iedereen eigenlijk, over vijf weken lockdown, terwijl hij in de oorlog vijf jaar in doodsangst in lockdown zat.