column Puck

10 juni Het was het interview waar ik al jaren naar uitkeek, maar vorige week zag ik er plots gigantisch tegenop. De naam van de Brabantse wielrenster Puck Moonen viel op onze sportredactie vaker dan die van pakweg Adriaan Visser of Jan van Staa. Geen van ons betwist haar verkiezing tot mooiste sportvrouw van Nederland. Sterker nog, zo eerlijk ben ik ook, sinds we haar kennen legt elke vrouw het tegen Puck af.