Ik dacht we voor verbinding stonden

column Zouden vogels zich laten beschermen tegen vogelgriep?

Stel nou dat we kippen laten kiezen of ze beschermd willen worden tegen de vogelgriep. Er is weer een ophokplicht voor pluimvee. Er was een besmetting geconstateerd bij een pluimveehouderij in Zeewolde. Dicht die luiken! Niet zo erg toch? Wel als je bedenkt dat vrije uitloopeieren vervolgens verkocht moeten worden als scharrelei: 2 eurocent minder omzet per ovaaltje. Op 20.000 (!) eieren kost dat de boer 400 ekkies per dag.

28 oktober