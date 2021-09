Ik denk dat menig kind nog nooit een afwasborstel in de hand heeft gehad

Column Stel nou dat we racistisch geweld ook in de media uitzenden

4 augustus Stel nou dat… we racistisch geweld in Nederland net zo grootschalig in de media uitzenden als het geweld tegen Fréderique, die haar geslacht niet wilde prijsgeven en in elkaar werd geknokt? Gabriel uit het azc in Harderwijk werd belaagd in het park. Twee voortanden armer en een gekneusde knie rijker. Terwijl de Liberiaan graag profvoetballer wil worden. Nog eens wat anders dan braaf door een hoepel springen.