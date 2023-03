Ik doe bijna nooit mee aan spaaracties, maar deze laat ik niet aan me voorbijgaan

COLUMN Ooit een varken fluitend een slachthuis in zien dartelen? Een dier heeft wel degelijk een wil

Stel nou dat uw relatie in zwaar hondenweer verkeert. U besluit uit elkaar te gaan. Maar ja, wat doen we met Lassie? Wie krijgt ’m? Wordt dat een kwestie van kop of munt of naar het asiel? Neutralie terrein.