‘Ik ga de prik heus wel halen. Met buikpijn’

Ik ga de afspraak maken voor een vaccinatie. Dat had ik een week geleden al kunnen doen. Maar ik wist het even niet meer. Ik weet dat sommige lezers me nu bij voorbaat verketteren. Want wat denk ik wel niet? 'Heel Nederland op zijn gat en mevrouw kiest ervoor om er nog een weekje over na te denken wanneer de oplossing van de ellende in haar schoot wordt geworpen?' Ik snap dat wel. Je zult op de ic werken met coronapatiënten...