Ik heb procrastinatie

Meestal stel je dingen uit waar je geen zin in hebt, geen tijd voor wilt maken, dingen die moeilijk zijn of lastig of dingen ‘die altijd nog wel een keertje kunnen, omdat het geen haast heeft’. Niks van dat alles was hier aan het handje. Hoewel zij doodziek was en het einde van haar leven echt in zicht was, vond ik het niet moeilijk, lastig, of wat dan ook. Zij zou gaan zoals ze geleefd heeft: met gestrekt been er in, kleurrijk, zonder angst, nieuwsgierig, nuchter.