‘Ik hoef niet zo nodig die buiken te zien, of ze nou strak zijn of vet’

In mijn krant prijken de foto’s van bekende Nederlandse dames in hun bikini’s. De heerlijke nuchterheid van Linda de Mol, die weigert op een wortel en gestoomde vis te leven. Hoe erg het is dat zij amper op vakantiefoto’s staat. Omdat zij, net als velen zich drukker maakt om die ene vetrol op de foto, dan om de herinnering. Hoe ze nachtmerries had dat Derksen en Gijp schaterend over de tafel zouden hangen als ze haar in bikini op de cover van Linda zouden zien staan. Nou ja, dat lot is haar in ieder geval bespaard gebleven.