Ik hoop dat ze gelijk krijgen van de rechter, die twee voormalig leden van Jehova’s getuigen

COLUMN Met hoofddoek­je, tattoo of piercing aan het werk; wat is daar aanstootge­vend aan?

Stel nou dat de hoofddoek in elk beroep gedragen mag worden? In Utrecht mogen boa’s vanaf juni 2022 een keppeltje of hoofddoek dragen. Als eerste stad in Nederland. Las ik. Was best verbaasd over die krantenkeppel, eh -kop. Het lijkt me gek om op een stukje stof te worden afgewezen.

17 november