Ik liet mijn moment zomaar wegglippen

Toen Erben en ik kinderen kregen, had ik nog een paar stuiptrekkingen en daarna was het over. Ik werkte niet meer. Het presenteren van een reisprogramma was onmogelijk te combineren met de zorg voor een baby. Erben kon gewoon door schaatsen, zoals hij gewend was. Topsport kan namelijk niet in deeltijd. Dus hij was 180 dagen per jaar weg en reed overigens pas echt de sterren van de hemel nadat hij vader was geworden.