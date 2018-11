Ik was laatst vegetarisch. Dat duurde ruim een week. Na de zoveelste documentaire over de schadelijke gevolgen van de vleesindustrie voor mens en milieu, besloot ik dat ik best zonder kon. En de rest van het gezin dan ook maar meteen. Ik lees voortdurend over mensen die pas echt energiek, fit en fris werden nadat ze vlees uit hun menu hadden geschrapt en dat wilde ik ook wel. Want tegenwoordig val ik al in slaap wanneer ik zittend aan tafel de krant lees.