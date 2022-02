Ik zag Nick altijd als die brave huisvader, tot die foto in Men’s Health

column Introvert zijn, is dat per definitie een zwakte?

Stel nou dat we verlegen of introvert niet meer als manco zien? Op internet vliegen de goeroes je om de oren die je assertiever willen maken. Je moet je dromen najagen, je goal een partijtje gaan getten en eisen. Aan je baas, aan je partner en aan jezelf. Hela hola op de barricade. Maar wat als je dat gewoonweg niet wilt of kan? Is dat per definitie een zwakte?

18 januari