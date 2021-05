In de armen van het rode huis

,,Heden verscheen voor mij, Phaedra Janine Werkhoven...” de notaris, ooit een schoolgenoot, kijkt over zijn brilletje mijn kant op, een schalks lachje op zijn gezicht. Voor de markt uit gekocht? Informeert hij. Ik kocht het huis al in november, een lot uit de loterij. Sindsdien zijn de prijzen alweer twintig procent gestegen. Zutphen is in trek, de hele regio is in trek, er zijn amper huizen te koop en als er iets is lijkt het meer op een veiling van het eerste tonnetje Hollandse nieuwe dan op het kopen van een huis.