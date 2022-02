Is het die rustige stem? Is het Zelensky’s blik? Ik ben bijna in tranen als Kiev weer heeft stand gehouden

Is het zijn vastberaden glimlach? Is het die rustige stem? Is het Zelensky’s blik? Is het de inhoud van zijn speeches? Is het dat legergroene shirt, dat zijn nette pak verving? Is het dat moment, dat hij even op zijn onderlip beet en zei: ‘we staan alleen’. Wat is het, dat een bijna onbedwingbare emotie zich vastzet in mijn keel?