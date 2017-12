Mensen hebben vaak de indruk dat je pas echt ‘reist’ wanneer je met een backpack op je rug, de Lonely Planet op zak, van hostel naar hostel de wereld over trekt. Maar een tripje naar het Verre Oosten met een rolkoffer en in hotels is minstens zo verrijkend. Ik ging met een vriendin naar Japan, jaren geleden. Erben moest schaatsen in Nagano, dus konden we mooi die wedstrijd kijken. Stap in Tokio uit het vliegtuig en je bevindt je in een stripverhaal. Waar je als westerse reus lomp en onbenullig doorheen walst.

Meteen na aankomst belandden we in een restaurant waar de menukaart alleen in het Japans beschikbaar bleek. Het kostte wat handen- en voetenwerk en veel glimlachen om erachter te komen wat het betekende, want het personeel sprak geen Engels. We wezen dus maar lukraak wat aan.

Blij verrast waren we toen we allebei een dienblad voorgeschoteld kregen, vol leuke schaaltjes, gevuld met dingen die er prima eetbaar uitzagen. Alleen dat ene kleine schaaltje, daarvan zag de inhoud er een beetje typisch uit. Bij nadere inspectie bleken er piepkleine visjes in rond te zwemmen. We staarden er even naar. Maar hé, we waren wereldreizigers en in Afrika had ik ook al geroosterde larven en sprinkhanen gegeten. Na wat gepiel lukte het ons om zo’n visje tussen onze chopsticks vast te klemmen. Mijn vriendin was moediger dan ik; ze stopte het razendsnel in haar mond en slikte door. Die van mij hield ik net zo lang spartelend tegen mijn lip, dat ik niet meer durfde. Alle schaaltjes aten we leeg, maar die visjes lieten we verder maar voor wat ze waren.

Tokio was fantastisch! Ongelooflijk goed georganiseerd en toch relaxed. Japanners zijn verlegen en met name de meisjes lijken lichtjaren achter te lopen op hun westerse leeftijdgenoten; ze waren supergoed in giechelen. De maffe electronicawijk Shibuya waar je van alles kunt kopen wat hier pas een jaar later in de schappen ligt, de Harajuku-jeugd die zich kleedt als manga-stripfiguren, de echt goede sushi: Tokio is een perfecte stad om als westerling een keer te bekijken.

Geen stoffige bende, geen schurftige honden op straat, geen kraampjes waar levende dieren voor je ogen worden geslacht. En de bullet-train (die dus zo snel als een kogel raast) naar Nagano was een verademing. Niks geduw en getrek, maar keurige rijen op het perron. Kunnen wij nog wat van leren.