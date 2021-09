Je leven niet zeker zijn, onderduiken en honger lijden, is iets anders dan ‘dwang om te vaccineren’

column Hangjonge­ren als insecten verjagen met irritante piep? Organiseer eens iets tofs voor die gasten!

31 augustus Stel nou dat we met jongeren gaan praten in plaats van piepen op ze los te laten? In Hattem hebben ze last van belhamels. Hangjongeren. Oplossing? Een Mosquito-installatie. Ik dacht even dat ik een artikel van De Speld las.