De afgelopen dagen circuleerde een luguber plaatje op internet. Twee joodse jongetjes, beiden met een jodenster op hun borst, waren daarop afgebeeld, met het weerzinwekkende onderschrift dat ze in Amsterdam destijds, dus in de oorlog, nog maar één ster hadden.

Het is een weinig subtiele verwijzing naar het tenue van de Amsterdammers – per tien landskampioenschappen mag een club een ster op zijn shirt laten stikken. De anonieme toetsenbordstakkers die de prent verspreidden, wilden alvast de boel op scherp zetten voor de klassieker die aanstaande zondag in De Kuip wordt gespeeld.

Wie dit eencellige gedag als exces wil bagatelliseren, heeft het bij het verkeerde eind. Nog geen week geleden werden de gekleurde spelers van PSV Eindhoven in Venlo uitgemaakt voor ‘kankermarokkanen’, ‘kankernegers’ en hoorden ze weerzinwekkende apengeluiden tijdens hun tocht naar de kleedkamer. Alsof we terug waren gekeerd naar de prehistorie.

We hebben hier dus te maken met een trend: antisemitisme, racisme en ook seksisme tieren opnieuw welig in onze voetbalstadions.

In deze week, waarin veel dames hun ervaringen hebben gedeeld met betrekking tot seksuele intimidatie, is het goed om te weten dat nagenoeg iedere mooie vrouw die over een veld loopt, als medewerkster van een club of een mediabedrijf, kan rekenen op het heldere lied: ‘Daar moet een piemel in. Daar moet een piemel in. Daar moet een piemel in’.

Het is de reden waarom ik steeds vaker met tegenzin naar stadions ga. En dat geldt voor meer mannen om me heen, vooral als ze kleine kinderen hebben. Een wedstrijdje bezoeken is leuk, maar wie wil zijn kroost nu blootstellen aan de primitieve oprispingen van maanzieke hooligans?

Als justitie en clubs niet snel met strengere maatregelen gaan komen, worden voetbalstadions verzamelplekken voor lieden die niet hun eigen ploeg komen aanmoedigen, maar veel meer hun ongebreidelde haat willen uit jegens iedereen die anders denkt én is.