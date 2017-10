ColumnsColumniste Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week een column over wat haar bezighoudt.

Het zal je dochter maar zijn. Het zal je bloedeigen dochter maar zijn, die terug naar huis wil. Omdat IS uit elkaar valt. Omdat ze Raqqa is ontvlucht. Omdat ze niet weet waar ze anders naartoe moet. Met haar kind. Van een IS-strijder. Jouw schoonzoon.

Niet dat je hem ooit hebt ontmoet. Niet dat je dat ooit zou willen. Maar het is nog steeds jouw dochter. Hoewel...

Kan een mens echt veranderen? Kan dat lieve meisje, met die spleet tussen haar voortanden, met die vlechten, met dat favoriete jurkje, kan dat meisje zijn veranderd in een mensenhater? In een moeder die haar kind opjut. Zo ver dat het op een gegeven moment in staat is om een volwassen kerel een kogel door zijn kop te jagen?

Want dat zijn toch de beelden? Dat is toch de wereld waar ze deel van uitmaakte? Je hebt alle documentaires gezien. Alle krantenartikelen gelezen. Met een loep uren naar foto’s gekeken. Op het internet, in de krant, in tijdschriften. Want wie weet, stond ze er op. Dan had je íets. Misschien kon je dan van haar gezicht aflezen, hoe het met haar ging.

Of nee, dat gezicht kon je natuurlijk niet zien. Dat moest bedekt. Jouw dochter was één van die anonieme vrouwen in een zwart gewaad geworden.

Even terug. Ze is zestien. Ze wordt vriendinnen met een meisje met een hoofddoek. Daar praten ze samen veel over. Wel of geen hoofddoek. Het is haar keuze, zeg je nog. Het wordt wel.

Ze bekijkt eerst nog YouTube-filmpjes over hoe je zo’n ding het best kunt dragen. Het hipst. Je gaat zelfs met haar winkelen om er één te kopen van een mooie stof.

Het is je dochter. Ze spreekt steeds vaker met andere moslimjongeren af, maar nooit meer bij jou thuis. Haar humeur wordt slechter. Ze wordt onaardig thuis, toont geen enkel respect. Alles doen jullie fout. In de moskee begrijpen ze haar tenminste. En dan is ze weg. Ze appt nog wel. Superlieve berichtjes. Dat het goed met haar gaat. Dat ze verliefd is. Dat hij heel lief is voor haar. Een foto samen, lachend. Haar haar losjes bedekt. Je stuurt lieve berichtjes terug, want je wil haar niet afschrikken.

Op een dag blijft het stil. Weken, maanden, jaren. Ondertussen wordt ze verketterd. Door haar oude vrienden, klasgenoten, door familie en buren. En voor je het weet, geef je het op. Haar verdedigen. Want ook jij weet niet waarom. Je trekt je de haren uit je kop. Hoe kón dit nou? Je mist haar als een gek, maar niemand die dat wil horen. Want in ieders ogen is ze een terrorist.

En dan komt dat ene berichtje. ‘Mam, ik wil naar huis.’

Mam. Je bent nog steeds mam. Je bent nog steeds veiligheid.