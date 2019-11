Kansloos gevecht in Hongkong

Ze zitten daar, verschanst op de campus van de technische universiteit. Hun voedsel raakt op. Ze zijn uitgeput. En ze hebben straks geen munitie meer. Buiten de muren wacht de politie ze op. Iedereen staat op scherp. En we weten allemaal wie er aan het langste eind gaat trekken. Van China win je het niet. En iedereen is blijkbaar bang voor China, want de internationale gemeenschap is oorverdovend stil.