ColumnVerslaggever en columniste Angelique Rondhuis schreef haar column over de roestige fietsenklemmen in Deventer

Ik wist het tot deze week niet, maar we hebben een monumentale fietsenstalling in Deventer. Schots en scheef geparkeerde karretjes hebben een kapitale stallingsplek op de schitterende Botermarkt. Omdat het kon, dacht ik altijd, maar het is daadwerkelijk de wens van de gemeente dat de oude overdekte markthal bezet wordt door fietsen. Waar is ons lef?

Ik erger me altijd dood aan de Botermarkt. Potentieel zo mooi. Nu er omheen ook steeds meer reuring gaat komen met woonwinkel Carlos, die het gigantische pand van de oude Sallandsche Bank verbouwt en de nieuwbouw van de bieb op de Stromarkt, had ik gedacht dat aan die puist ook wel een einde zou komen.

Zeker als er iemand is met mooie plannen. Er is een ondernemer die er een terrasje wil beginnen. De eigenaar van het pand ernaast ziet het al voor zich. In de loop die vast zal ontstaan, zou het een fijn overdekt rustpunt kunnen zijn. Wat goed bedacht. Het past echter niet in het gemeentelijk masterplan voor de fietsen, waarbij voor een miljoen roestige klemmetjes in de stad geplaatst gaan worden. De speciale mobiele variant van de klemmetjes moet tegen de monumentale gietijzeren hekken van Nering Bögel geplaatst worden om te voorkomen dat de mooie Botermarkt geweld aan gedaan wordt.

Een paar nieuwe roestige fietsklemmen doen het inderdaad vast beter dan wat gezellige terrastafeltjes. Ik zou bijna wensen dat het roestige-fietsklemmen-project van de gemeente tot de controversiële onderwerpen beschouwd zou worden door het gehavende minderheidscollege van de stad.

We hebben niet genoeg parkeerplek voor de fietsen en dus blijft de Botermarkt zoals het is: jammerlijk rustpunt van stadswandelingen waarbij verzucht wordt hoe mooi het zou kunnen zijn. Verder nadenken is niet aan de orde. Een gemeente met visie zou er zelfs over na kunnen denken het in de oorlog gebombardeerde tweede deel van de Botermarkt terug te brengen. Moet er een huis wijken. Dat is een puntje. Maar is er gelijk een doorgang naar het Hegius, dat in de verkoop gaat. Dat biedt ontwikkelingsperspectief, toch? Ik bedenk het niet zelf. Die plannen verstoffen al jaren op de gemeentelijke planken.