Kleuren kiezen voor op de muur: van schimmelkaas tot dooie zalm

Als je denkt klaar te zijn met het vernieuwen en opknappen van je huis, dan komen de kleurtjes nog. Voor op de muren en op het houtwerk. Onze overbuurman, tevens onze huisschilder, kwam met maar liefst drie kleurenwaaiers van hetzelfde merk verf aanzetten. Zelf hadden wij kleurenkartonnetjes uit het rek van de bouwmarkt geplukt. Beetje heftige kleuren wel, want De Allerliefste Vriendin wil op haar zestigste ineens avontuur in huis. Ter illustratie en om mij tot mede-avonturier te maken, schoof zij mij de afgelopen weken voortdurend allerlei foto’s uit de VT Wonen onder de neus. Met muren in de kleuren butterscotch, kaneel, oval room, schimmelkaas en pindarotsjes. Van die laatste twee ben ik niet zeker overigens.