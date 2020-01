Komt die jeuk nou van bedwantsen?

Nog behoorlijk ‘woke’, voor mijn leeftijd

26 januari Ik ben nog behoorlijk woke. Volgens een dame met wie ik deze week beroepshalve aan een tafel zat. ,,Voor uw leeftijd”, zei ze erachteraan. Jammer nou. Nou niet onnozel ‘wo-ke?’ mompelen op z’n Overijssels. U weet heus wel dat het Engels is. Nu alleen nog de voertaal op onze university’s , maar nog in deze eeuwhelft ook in uw home. Ja, home....