Koop toch meer met je gevoel, koop spullen met een verhaal

Column Zet een echte pigpic op vleesver­pak­king

Stel nou dat we altijd de waarheid zouden vermelden. Eergisteren schreef ik over een echte redenen van ontslag op LinkedIn vermelden. Maar laat ik hem scherper stellen: wat als we nergens meer over liegebeesten? We verwijten overheden en grote organisaties van jokkebrokken, maar hoe transparant zijn we zelf?

24 februari