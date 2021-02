‘Laat me binnen, laat me in godsnaam binnen’

column Influen­cers hebben geen benul, wél een mening; friedepie­pel!

13 oktober Meer dan tien jaar geleden waarschuwde ik hier al voor. Ach, de tijd was er misschien nog niet rijp voor, of ik was deze ver vooruit. We waren met z’n allen nog enigszins politiek correct, omdat de politiek nog enigszins correct was en er niet zo veel ijdele blaaskaken, lavendelsnuivers, sprekende luchtballonnen, zetelrovers en kijvende bejaarden in de Tweede Kamer zaten.