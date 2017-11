Kijk hem daar staan. Een beetje heldhaftig doen. Borstkas vooruit. En maar gif drinken. Wat een laffe daad. Oorlog haalt het slechtste in mensen naar boven en daar was hij ongetwijfeld een exponent van.

Wie het tot generaal had geschopt in die oorlog, kan onmogelijk schonen handen hebben. En die brug bij Mostar, die levensader, dat symbool van verbinding; ik zie de beelden nog voor me. Kapot gebombardeerd. Een visitekaartje van generaal Praljak. En wanneer dan de dag aanbreekt dat je terecht moet staan voor je daden, dat je schuld bekent of verantwoordelijkheid neemt, dan ga je dus niet als een volleerd acteur heel dramatisch een bekertje gif leegdrinken voor het oog van de wereld. Dat podium naar je toe trekken.

Wat een vertoning. Nee, dan dat andere verhaal, over een vermeende oorlogsmisdadiger. Dat is veel subtieler. En ingewikkeld ook.

Julio Poch is vrijgesproken. Nadat zijn hele leven in zeven jaar tijd vakkundig is verwoest. Tijdens een dinertje met collegavliegers heeft hij in 2003 iets gezegd, dat misschien wel een eigen leven is gaan leiden. Verkeerd is geïnterpreteerd. Of gewoon moedwillig is verdraaid. Wie zal het zeggen?

Stel nou dat het zo zat: Poch was vliegenier bij de Argentijnse marine. Hij was gestationeerd op een basis waar systematisch tegenstanders van het regime werden gefolterd. Collega’s van hem waren verantwoordelijk voor doodsvluchten. Hij niet. Maar hij wist wat er speelde. Er breken andere tijden aan. Hij verhuist naar Nederland. Wordt onderdeel van onze maatschappij, met al onze normen en waarden. Een plek waar mensen zich niets kunnen voorstellen bij een militair, repressief regime dat tegenstanders martelt en laat verdwijnen.

Het knaagt aan hem. Het wordt iets waar hij niet over kan praten, want niemand die het begrijpt of er begrip voor kan opbrengen. En dan, na een paar biertjes, laat hij er iets over los tegenover een aantal collega’s. Die het verkeerd opvatten. Aan wie het gaat knagen. Dan breekt de hel los. Want wanneer zo iemand vervolgens wordt overgeleverd aan een land dat dit leed met zich meedraagt, waar zo ontzettend veel mensen de littekens dragen van die vreselijke tijd, dan is zo iemand bijna kansloos.

Toch wordt hij onschuldig bevonden. Ook al is misschien níemand die onderdeel is geweest van dit regime echt onschuldig.

Is een leven lang schuldgevoel dan genoeg straf? Hoe het precies zit, weet alleen Julio Poch. Ingewikkeld. Maar ik vind dit een interessanter verhaal dan dat van die clown met zijn gifflesje.