Leg ons sinterklaasfeest maar eens uit aan een buitenlander

column Drogeren moet zwaarder worden bestraft

Stel nou dat we drogeren zwaarder straffen? In Engeland is een nieuwe enge trend gaande; meiden worden tijdens het stappen door wildvreemden geïnjecteerd met drugs. Dezelfde zooi als die normaliter in drankjes wordt gewipt om de grietjes weerloos te maken. Mijn maag draait er van om.

21 oktober