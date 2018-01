columnColumniste Renate Wennemars schrijft meerdere keren per week over wat haar bezighoudt.

Mijn zoontje ging met drie vriendjes naar een pretpark. Zonder ouders. De ene ouder zou ze brengen en ik zou ze weer ophalen. Ik geloof dat ik het spannender vond dan de vier brugklassertjes zelf. Maar loslaten gaat in stapjes en dit was gewoon even een heel grote.

Quote Ik suggereerde dat ik heus niet van plan was in mijn eentje stiekem in de achtbaan te gaan zitten. Renate Wennemars

Een vader ging brengen. ‘Shit’, dacht ik nog even. Vaders gaan niet helemaal meelopen tot ze echt in het park zijn. Of de vader rijdt weg terwijl de zwemtas van één van de jochies nog achterin de auto staat. (Ik weet het: ik moet me schamen voor dit soort gedachten...)

Mijn zoon belde om een uur of twee. Gillend meldde hij dat het heel leuk was en dat ze nú het zwembad in zouden gaan. Dus ik kon ze dan niet bereiken. Eén van de jochies moest aan het eind van de middag thuis zijn. Het leek me een goed idee om half vier bij het pretpark te zijn voor de terugrit.

Bij aankomst waren de kassa’s al gesloten, maar er was wel een receptie open. Daar stond een meneer achter de balie. Ik vroeg of ik even naar het zwembad mocht om een paar kinderen op te halen. Niet dus. ,,Wanneer u het park wilt betreden, moet u een kaartje kopen mevrouw.”

Ik suggereerde dat ik heus niet van plan was in mijn eentje stiekem in de achtbaan te gaan zitten. Maar dat ik ze telefonisch niet kon bereiken en het dus handig was om ze uit het zwembad te plukken. ,,Daar kunnen we niet aan beginnen mevrouw.”

En toen voelde ik het komen. De woede. Om die regelneuker. Misschien moet ik het even uitleggen, dacht ik nog. Dus ik probeerde iets van dat regels gemaakt zijn om de boel te reguleren, niet om je er te allen tijde strikt aan te houden. Dat je moet kunnen aanvoelen wanneer wel en wanneer niet. Dat het juist de kunst is met die verantwoordelijkheid om te gaan. Maar ik was kansloos. ,,U kunt naar binnen als u bij mij een kaartje koopt en anders niet.”

Dus ik droop af. Die gast ging mijn geld niet krijgen. Stond ik dan. Het was koud en het miezerde. En die kinderen lagen nietsvermoedend in dat zwembad. Die hadden vast geen notie van tijd.

Ik had verloren. Na vijf minuten stond ik weer voor zijn neus. Dat ik een kaartje wilde. En dat hij een gestapo was. ,,Daar ga ik niet op in mevrouw.” Ik denk dat hij in zijn nopjes was. Had hij me mooi een kaartje verkocht. Dat zou me leren.

Ik heb een half uur met jas aan in het zwembad genoten van de jongens. Dat alleen al was het kaartje waard. Toen was het aankleden en wegwezen. Om er op de parkeerplaats achter te komen dat ik er niet uit kon. Daarvoor moest ik een kaartje voor 7,50 euro kopen.