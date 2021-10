Maak het niet bont, wees een Bond

columnStel nou dat we allemaal een beetje meer zoals James Bond doen. Eergisteravond zat ik met mijn vader in de bioscoop. No time to die, ik hoop dat mijn oudeheer dat ook goed in zijn oren knoopt. In de zaal ruikt het naar popcorn. Naast ons zit een pa en zoon. Daarnaast nog zo’n koppeltje. Wat stelletjes her en der. Hij zucht bij het zien van de schietskills van 007, zij bij het zien van de tedere liefdesscène.