'MÁM, waar zijn mijn sokken?'

MÁM!' Ik sta onder de douche. Of ik zit op de wc. Of ik ben waar dan ook in huis. Het maakt niet uit; ze weten me altijd te vinden. De rest van de zin vul ik alvast in mijn hoofd aan: ,,...WAAR IS..." Soms met een vraagteken. Maar vaak ook met een uitroepteken erachter. Gebiedend.