Martijn was al fierce voordat het woord bestond

Toen ik jong was, woonde Martijn bij ons in de straat. Zijn zus was mijn vriendin. Als Martijn buiten was, kon je het altijd horen. Martijn zong. Heel veel en heel hard. Soms kon je hem zelfs op straat horen zingen terwijl hij binnen zat. Martijn zong niet per se als hij vrolijk was, hij zong gewoon altijd.