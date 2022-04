Meat and more, kool en geit, wie zet de knop om?

COLUMN Ongeacht of je het eens bent met de inhoud: de passie spatte van het scherm

Stel nou dat we allemaal een beetje Oekraïne proberen te zijn? Gisteren schreef ik over de enorme extase in de Adelaarshorst en hoe fijn het zou zijn als iedereen zulke gepassioneerde fans zou hebben. Maar wat als we ons eigen vuur vaker (hoorbaar) laten branden?

2 maart