Met hoofddoekje, tattoo of piercing aan het werk; wat is daar aanstootgevend aan?

Column Termen als hoog en laag moeten uit het onderwijs

Stel nou dat we het woord ‘hoog’ weglaten als het om opleiding of denkvermogen gaat? Hoogbegaafd. Hoger Beroeps Onderwijs. Parship, de datingsite voor hoger opgeleiden. Het begrip hoog zegt veel meer dan we beseffen. Want waarom is een empathische, knettergoede timmerman ‘laag’ en een snelle interim-manager van één of ander blabla-concern ‘hoog’?

11 oktober