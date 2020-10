‘Mijn grote zoon, je hebt het gewoon gedaan’

Het is donker en doodstil in de straten. De avondklok van tien uur is ingegaan. In ons voorheen veilige oosten zijn de besmettingen verdrievoudigd. Het maakt nu niet meer uit of ik naar de coronabrandhaard Den Haag van mijn nieuwe liefde die niet meer zo nieuw is afreis, of dat ik me in de straten van Zutphen of Zwolle begeef. Het is overal. Er is geen ontkomen meer aan.