Mijn mondkap drupt vol met tranen

Hoe ga je verder als je liefste sterft? Ik vrees die dag. Mijn moeder kon het niet. Die vraag spookt in mijn hoofd als ik de auto door de mistige straten stuur richting de begraafplaats in Zutphen. De vader van een vroegere geliefde en nu vriend is onverwachts overleden. Dat bericht had mij een zwieper terug in de tijd gegeven.