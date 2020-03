Mini-dildo’s, wijn en vette hap op de parkeerplaats: elke vrouw verdient een roadtrip

We zijn op roadtrip. Vier vrouwen in een auto over de Duitse snelweg met als bestemming Zwitserland. We kennen elkaar niet allemaal even goed, maar de stemming is vertrouwd. We hebben snacks mee, we praten, we rijden om de beurt. We verbazen ons over de minidildo’s in de automaat aan de muur bij de wc van het tankstation. Ze kosten één euro, maar we kopen ze niet.