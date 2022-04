Minimale leeftijd voor een snack: knettergek!

U denkt dat ik tijdens het schrijven van deze column een borreltje teveel op had? Nee, het is de kraaknuchtere waarheid. Als het aan het CDA ligt, tenminste. Die wil dat jongelui onder de 16 geen snackvetterij kunnen kopen. Misschien is een preventief mondkapje voor jeugd in de cafetaria een idee, kunnen die pubers gewoon niks in hun mond stoppen. Kan De Jonge wel ritselen. Alle zestienjarigen een snackbek-mondkap. Ik voel een vruchtbare samenwerking tussen Huug en Siew aankomen.