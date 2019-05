Moederdag, elke jaar weer een mix tussen verwachtingen en teleurstelling

Ok, dus het is weer moederdag dit weekend. Elk jaar weer is het een mix van verwachtingen en teleurstelling. De tijd van basisschoolknutsels ligt inmiddels achter me, dus op een eierdop van een pleerol of een ketting van zelfgerolde papieren kralen hoef ik niet meer te rekenen. Dat deden ze in groep 8 al niet meer, tot mijn grote teleurstelling.