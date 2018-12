Ze moet een jaar of 4 zijn geweest. Mijn dochter, toen ze weigerde om het liedje Mijn moeder is een stresskip te zingen in de klas. ,,Mijn moeder is helemaal geen stresskip”, zei ze tegen de juf. Ik was allesbehalve een stresskip. Mijn credo was steeds, vrij monter, soms zuchtend, bij tegenslagen in mijn leven: moedig voorwaarts. Toen mijn ouders stierven, toen vrienden verdwenen, toen ik wankelde en net niet omging. Op de redacties, waar ik als baas mensen moest ontslaan, als ik met het team lastige bezuinigingsrondes door moest, als er hoe dan ook stress was, sloot ik altijd af met: moedig voorwaarts, mensen! Zo vaak, dat een van de redacties bij mijn afscheid ongeveer ‘moedig voorwaarts’ op een taart liet spuiten.