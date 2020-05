Mond houden en doorgaan met leven: 75 jaar sprak ze er niet over

Het was een ongelofelijk verhaal. Zo ongelofelijk dat ze het maar voor zich hield. 75 jaar lang sprak ze er niet over. Ze zouden haar toch niet geloven en ze moest verder. Haar kinderen wisten wel dat ze 'iets traumatisch' had meegemaakt. Iets in de oorlog. Maar ze leefden hun leven. Ze was gewoon hun moeder, klein en frêle. De moeder die altijd poetste, het huis aan kant maakte, de meubels verplaatste.