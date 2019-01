Muisje op een lijmplank

De dierenambulance in Den Haag heeft een muisje gered van een lijmplank. Dat is een stuk hout met lijm waar een toevallig voorbijwandelend muisje op vast blijft plakken om vervolgens lijdzaam zijn dood af te wachten. Een dood van honger en ellende. De lijmplanklegger, waarschijnlijk iemand die het echt had gehad met al die muizen in het keukenkastje, had wroeging gekregen. De aanblik van het worstelende, maar kansloze muisje was blijkbaar te zwaar. Met meel en veel geduld kregen ze het beestje los. Het krantenartikel vertelde niet wat er verder met het muisje is gebeurd. Misschien gewoon losgelaten, zodat het straks gezellig met al zijn kindertjes vrolijk door het huis van zijn weekhartige redder kan dartelen. Eind goed, al goed. Ik ben niet bang voor muisjes, gelukkig. Als kind had ik er zelfs één als huisdier.