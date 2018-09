Muiterij in het Witte Huis

Uren en uren zullen we genieten, ons verbazen en misschien ons verkneukelen. Omdat Netflix dan de serie van de eeuw uitbrengt. The Rise and Fall of Donald Trump zou het kunnen gaan heten. Met als ondertitel How the White House frustrated its president of zoiets. Want blijkbaar wordt Trump van binnenuit tegengewerkt. Door eigen mensen. In zijn eigen territorium. Dat schrijft een hooggeplaatste ambtenaar anoniem naar de Amerikaanse krant The New York Times.