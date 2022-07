Na de boeren komen de andere stikstofslachtoffers

Geen oorlog zo slecht of er blijft wel een soldaat over. Het is een oude boer die het tegen me zegt. De zin zingt de hele week bij me na. Hij bedoelde ermee dat ondanks al het gedoe er altijd boeren zullen overblijven. Terwijl ik met hem en zijn zoon praat over hun familiebedrijf, waar iedere cent vanaf 1943 in het bedrijf is gestoken hoop ik dat zij die boeren zullen zijn. Ze zijn geen slachtoffers, ze zijn geen schreeuwers of eisers.