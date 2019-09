‘Natuurlijk is het niet stoer of geëmancipeerd zoals ik mijn leven heb ingericht. Ik ben vooral dienend’

Vaak ben je te bang. Ik wel in elk geval. Dan vertoon ik risicomijdend gedrag. Vooral wanneer falen op de loer ligt. En dat is heel vaak. Soms met iets heel kleins, zoals koken. Probeer ik eens wat en ben ik te voorzichtig met kruiden. Want eenmaal erin, krijg je ze er niet meer uit. Het eten smaakt dus vaak naar niks. Gefaald.