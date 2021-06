Nederlandse stranden gaan aan eigen succes ten onder

Ze wilde even de corona uit het systeem laten waaien en wilde naar zee, de eerste hete dagen van het jaar. Bij mooi weer en zee denk ik allereerst aan files. Aan knettergek worden van de stroom auto’s, horendol van de optrekkende motoren en moordlustig op fietspaden. De stranden liggen vol met mensen waarbij je brood mee moet nemen als je er omheen moet lopen. Hartstikke leuk die zee, maar zodra die overgaat in Nederland, dus in strand, duinen en al wat er achter ligt en loopt, gaat de lol er snel af.