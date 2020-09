Neem je prik tegen corona of niet?

Het lijkt erop dat de Russen het gewoon gaan doen. Dat ze de bevolking willen gaan inenten met een vaccin waarvan nog niet op grote schaal is gebleken dat het veilig is. Poeh. Je moet het maar durven. En dat alles natuurlijk alleen maar om tegen de rest van de wereld te kunnen pochen dat je als eerste het redmiddel had. Het elixer. Het wondergoedje. Het goud, zou je kunnen zeggen. Want één ding staat vast: wie een vaccin ontwikkelt waar mensen geloof in hebben, is spekkoper. Nu die geloofwaardigheid nog.