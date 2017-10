Jij ook? Hij kijkt me aan. Ik zie bij voorbaat medelijden in zijn ogen. En ik weet dat wanneer ik bevestigend antwoord, zijn medelijden onmiddellijk zal omslaan in woede. En vergeldingsdrang. Maar zelfs als ik best lang nadenk, kan ik me geen moment herinneren waarop ik zodanig seksueel onwenselijk ben benaderd, dat het me is bijgebleven. Wie weet heb ik gewoon niet goed opgelet. Of ben ik naïef geweest. Maar de hashtag #MeToo laat ik aan me voorbijgaan. Nu zag ik een foto van Europarlementariërs met bordjes #metoo in de krant staan. Ook daar dus. Er waren ook mannen bij. Zij ook? Of zitten ze daar met die bordjes uit solidariteit?

Waar ligt nou die grens bij MeToo? Dat je zelf slachtoffer bent geweest? Of mag je het ook gebruiken omdat je vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat varkensgedrag van alle (machts-) wellustigen op de wereld die hun handen niet thuis kunnen houden? Of verbaal vuile spelletjes spelen?

En waar ligt díe grens dan? Bij simpelweg ongewenst? Dat klinkt logisch. Ik denk dat ik hem zelf eerder leg bij ‘nee is nee’. Het spel van verleiding tussen mannen en vrouwen zit nu eenmaal in de mens gebakken. En in hoeverre iets ongewenst is, is volgens mij van persoon tot persoon verschillend. En wat iemand onder verleiden of misschien flirten verstaat, kan mijlenver afliggen van hoe een ander er tegenaan kijkt. Ik kan me voorstellen dat een hoop mannen op de wereld het nu even niet meer weten. Wat mag nog wel en wat is grensoverschrijdend?

Zo’n perverseling als die Weinstein hadden ze natuurlijk allang mogen opknopen. Dat is een slechterik. Daar is het duidelijk. Echt alles wat maar enigszins in de buurt van aanranding komt, is natuurlijk nooit goed te praten. En wanneer een dinertje of meer met je baas een voorwaarde is voor promotie, gaat het ook over de schreef. Maar die manager die een knipoog geeft? Of die collega die jou een lekker ding noemt? De ene vrouw voelt zich gevleid en de andere durft geen strakke truitjes meer aan. En niet iedereen is even assertief.

Dus hartstikke goed, de hele beweging die nu op gang is gekomen door #MeToo. Want er is nu in elk geval aandacht en er wordt over nagedacht. Ik stel voor dat we nu voortborduren op Nee is Nee. Dan geef je de ruimte aan mensen om af te tasten waar de grens ligt. Die ligt bij elke vorm van Nee. En een Nee moet mogen.