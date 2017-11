Nevenfunctie

Columniste Renate Wennemars schrijft meerdere malen per week over wat haar bezighoudt.

Bestuurders en nevenfuncties. Het is een dingetje. Laten we zeggen dat de gemiddelde Nederlander er op zijn minst met argusogen naar kijkt. Want heeft een bestuurder in een publieke functie niet gewoon de plicht om al zijn of haar tijd in die publieke functie te stoppen?

Als dat een fulltime baan betreft, is het onmogelijk om daar nog een paar functies naast te bekleden. Berekent men dan. Dat kan niet anders dan afbreuk doen aan het werk waar die persoon voor is aangenomen, zou je denken.

Ik snap het wel. Want mensen beoordelen elkaar op basis van hun eigen kaders. En de meeste mensen zijn nu eenmaal niet in staat om meer dan één functie te bekleden. Kijk maar om je heen: we worstelen met zijn allen met balans tussen werk en vrije tijd. Elke dag is het weer goochelen om te zorgen dat de tijd niet tussen onze vingers door glipt. Het is húp opstaan, naar je werk, thuiskomen en dan nog iets van een gezinsleven bewaken. Misschien nog wat vrijwilligerswerk voor een club erbij en de week zit ramvol. Dus hoe zit dat dan met die bestuurders en hun nevenfuncties?

Ik denk dat ik het weet. Er zijn namelijk mensen die gewoon net wat slimmer zijn dan wij. Die sneller denken, sneller handelen en precies weten waar ze wel of geen energie in moeten steken. Die durven te delegeren. Die knopen doorhakken zonder eindeloos te weifelen. Ik ken zo iemand. Al sinds we samen in een studentenhuis woonden.

Na haar studie kon ze overal op de wereld studeren, want allerlei universiteiten boden haar een beurs aan. En ik zag hoe het werkte bij haar: ze was enorm efficiënt, kon diagonaal een tekst doornemen en dan toch precies weten wat de kern was, liet zich nergens door meeslepen en bleef altijd dicht bij zichzelf. Ze kreeg een hoge bestuurlijke functie en doet in tweeënhalve dag waar een fulltime werkweek voor staat. Ze is nog goed in haar werk ook.

Het kan dus. Je hebt nu eenmaal mensen die er boven uit steken. Dus wanneer deze mensen hun kennis, kunde en netwerk willen inzetten om een bedrijf, stichting of instituut verder te helpen: why not? Reken ze af op wat ze doen, dat is veel eerlijker.