Ik had er zelf niet zoveel vertrouwen in. Vreesde dat ik na twintig kilometer zou denken: stik maar met je marathon. Dat ik er gewoon de brui aan zou geven. En dan op zoek zou moeten naar een metrostation om me terug naar het hotel te laten vervoeren. Ik hou niet van afzien. Dus het was een gok, die deelname aan de marathon van New York.