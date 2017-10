Ze koos voor het experiment. Hoopvol. En sleet haar laatste jaar voor een groot deel in ziekenhuizen en klinieken in de Verenigde Staten. Ze verloor. 41 werd ze. Af en toe, zomaar ineens, denk ik aan haar. En mis haar goedlachsheid. Mijn contact met haar man is verwaterd op een sporadisch appje heen en weer na. Ik weet eigenlijk niet hoe het met haar kinderen gaat.

Maar ik kan natuurlijk niet van hem verwachten dat hij meteen leegloopt over het grote gemis van zijn dochter, mijn vriendin. We zijn inmiddels drie jaar verder. Hij leeft zijn leven. Dus ik vraag of hij haar mist. En dat doet hij. Natuurlijk. Ik wil weten hoe het met de kindjes is. Hij vertelt over schoolkeuzes en dat ze afgelopen week een paar dagen met de kleinkinderen naar een bungalowpark zijn geweest. Terwijl hun vader een uitje had met zijn nieuwe vriendin. Vermoed hij. Maar hij weet het niet zeker, want daar heeft zijn schoonzoon hem niks over verteld. Hij heeft het gedestilleerd uit de verhalen van de kleinkinderen. Hij vind het maar zozo, heb ik het idee. En voor de kinderen is het moeilijk, omdat deze nieuwe mevrouw zelf ook kinderen heeft.